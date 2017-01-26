Занятия в школах Тюмени и Кургана частично отменены из-за морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Занятия первой смены в школах Тюмени частично отменены из-за морозов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для учеников 1-9 классов отменяются", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, 26 января в регионе ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/сек. "Температура ночью опустилась до минус 29 - минус 34 градусов, при прояснении - до минус 39, а днем ожидается местами до минус 28 градусов.

Морозы стали причиной отмены уроков и для школьников Зауралья. "В связи с низкой температурой воздуха 26 января отменены занятия в школах Кургана с 1 по 4 классы первой смены", - отметили в пресс-службе администрации города. По прогнозу синоптиков, местами в регионе днем порывы ветра будут до 13 м/сек. "На дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустилась до минус 25 - минус 30 градусов, а днем местами ожидается минус 23 градуса", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Похолодание пришло и на территорию Свердловской области. Ранее главный синоптик региона Галина Шепоренко сообщила, что северный антициклон принес сильные морозы. По ее словам, днем 26 января в регионе немного потеплеет - до 30 градусов ниже нуля, а умеренные морозы вернутся к выходным.