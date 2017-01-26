Новое подразделение ТюмГУ будет сотрудничать с Европейским университетом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Новое учебное подразделение Тюменского государственного университета (ТюмГУ) - Школа перспективных исследований - будет сотрудничать с коллегами из Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб), сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

"Тюменский госуниверситет активно налаживает сотрудничество с российскими вузами. Соглашение с Европейским университетом в Санкт-Петербурге предполагает сотрудничество в области развития создаваемой при ТюмГУ Школы перспективных исследований, а также в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, что включает в себя проведение занятий, выполнение исследований и реализацию совместных научных мероприятий", - говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках соглашения на базе ТюмГУ будут проходить открытые лекции профессоров ЕУСПб, а также совместные Летние школы, в том числе в области энергетической политики. "Одним из форматов реализации сотрудничества может стать создание в ТюмГУ партнерского центра",- уточнили в пресс-службе.

О проекте

Школа перспективных исследований откроется в сентябре 2017 года, для работы в ней будут приглашены 40 преподавателей и исследователей из разных городов и стран.

Образовательная программа Школы позволит студентам комплексно изучать социогуманитарные дисциплины, включая их пересечения с информациоными технологиями и биологией. При этом у студентов будет возможность свободно выбирать десятки уникальных элективных курсов, спроектированных преподавателями с международной репутацией на основании собственных исследований.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ежегодном послании региональному парламенту подчеркнул, что "регион должен стать инновационном центром не только национального, но и транснационального уровня". Он поручил вузовскому сообществу задуматься о внедрении института "приглашенных профессоров", то есть звезд мировой науки, которые приезжали бы не с разовыми лекциями и мастер-классами, а с целыми интенсивными учебными модулями.