СК объявил в розыск уральского экс-судью по делу о взятке в 6 млн рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет объявил в розыск бывшего судью Асбестовского городского суда Свердловской области Максима Виноградова. Как сообщили в СК РФ, ему заочно предъявлено обвинение в получении взятки в 6 млн рублей.

"По версии следствия, Виноградов при посредничестве помощника председателя того же суда Константина Захарова и предпринимателя Виктора Зубова 24 июня 2016 года получил от нотариуса взятку в размере 6 млн рублей. При этом нотариус являлась подсудимой по рассматриваемому Виноградовым уголовному делу, в рамках которого ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимым имуществом граждан", - сообщили в СК. Незаконное вознаграждение предназначалось за вынесение оправдательного приговора.

"Во время длительной процедуры получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области на возбуждение уголовного дела, он скрылся от следствия. Известно, что обвиняемый выехал за пределы Российской Федерации вместе со всеми членами семьи, в связи с чем был объявлен в розыск", - добавили в ведомстве.

В настоящее время следствием и оперативными службами принимаются меры к установлению места нахождения обвиняемого и его задержанию. В отношении Виктора Зубова и Константина Захарова, которые сотрудничают со следствием, расследование о уголовного дела о посредничестве во взяточничестве продолжается.