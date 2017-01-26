Делегация Свердловской области в апреле впервые посетит китайскую провинцию Гуандун

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Делегация Свердловской области впервые отправится с рабочим визитом в провинцию Гуандун Китайской Народной Республики в апреле 2017 года, сообщил ТАСС первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.

"Уже началась подготовка к рабочему визиту, формируется делегация, состоятся несколько бизнес-презентаций. Это новое направление для внешнеэкономической деятельности региона, до этого отношения были только с провинцией Хейлунцзян", - сказал Орлов.

В 2016 году Свердловская область отметила 25-летие дипломатических отношений с Харбином. "Необходимо расширять географию, не надо останавливаться на развитии отношений только с провинцией Хейлунцзян. Екатеринбург получил почетное право вместе с китайским Харбином быть постоянной площадкой российско-китайского ЭКСПО, поэтому будем привлекать новые провинции для участия", - уточнил Орлов.

По словам генконсула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, Китай является стратегическим партнером Урала и Сибири во внешней торговле. "Наблюдается постоянное расширение и углубление обменов и сотрудничества в таких сферах как культура, образование, СМИ, туризм", - уточнила глава дипмиссии. Объем торговли между КНР и Свердловской областью в 2015 году составил $860 млн, за первое полугодие 2016 года товарооборот достиг $295 млн, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Провинция Гуандун расположена на юге континентального Китая, крупнейшая в стране по численности населения (более 106 млн постоянных жителей). Столица - город Гуанчжоу, который является центром международной торговли. Расположено свыше 10 тыс. предприятий с иностранным капиталом, объем инвестиций в которые превышает 70 млрд долларов. За 2015 год общий объем экспорта и импорта в Гуанчжоу составил более 83 млрд юаней.

В июле 2016 года российско-китайское ЭКСПО впервые прошло в Екатеринбурге, выставку посетили свыше 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. На уральской земле гости из Поднебесной представляли весь спектр отраслей экономики - от пива и народной медицины, до автомобилей и атомной энергетики. Сумма заключенных контрактов побила все рекорды региона - город Харбин подписал 28 соглашений на 53 млрд рублей в сферах финансов, логистики, электронной коммерции, пищевой промышленности, торговли, туризма, науки и техники.