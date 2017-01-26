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В Зауралье четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

Новости Урала
26 января, 10:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, января. /ТАСС
Двое из них дети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате возгорания жилого дома в городе Шадринск (Курганская область). Следственные органы СКР по региону проводят проверку в связи с инцидентом, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ночь на 26 января в Шадринске произошло возгорание жилого дома, расположенного по улице Карла Маркса. В ходе тушения пожара в доме обнаружены тела мужчины 1950 года рождения, женщины 1977 года рождения и двух малолетних детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что огнем был охвачен частный жилой бревенчатый дом, горела кровля. "Огнеборцам удалось локализовать площадь пожара, составившую 100 кв метров, и предотвратить его распространение на соседние дома. В настоящее время пожарными проводится проливка конструкций дома и прилегающей территории в целях предотвращения повторного возгорания и возникновения новых очагов", - уточнили там. На место происшествия направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории для установления причины возгорания.

Всего в ликвидации пожара и его последствий задействовано 38 человек и 16 единиц техники, в том числе сотрудники полиции, следственного управления, медицинские работники, представители администрации города и энергетической компании.

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