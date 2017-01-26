Возбуждено дело по факту массового отравления в Первоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дело в связи с массовым отравлением жителей города Первоуральска в Свердловской области. Как сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры, с 30 декабря по 16 января в городе зарегистрировано свыше 120 случаев острой кишечной инфекции, из них 113 - у несовершеннолетних.

"По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). В большинстве случаев у заболевших обнаружены антигены ротавируса и норовируса. У шести человек диагноз не установлен. Заболевшие проживают в многоквартирных домах города, обеспеченных централизованным водоснабжением", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудниками Роспотребнадзора были взяты пробы питьевой водопроводной воды, по результатам исследования в пяти робах питьевой воды обнаружен ротавирус группы "А".

"В 98% случаев заболевшие использовали некипяченную воду централизованного водоснабжения (мытье посуды, игрушек, сосок, купание маленьких детей). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства прокуратуры Свердловской области", - добавили в ведомстве.