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Челябинская область замкнула пятерку регионов с наибольшим числом преступлений за 2016 год

Новости Урала
26 января, 14:03 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, января. /ТАСС
Впереди идут Москва, Московская область, Краснодарский край и Башкирия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Челябинская область заняла последнее место в пятерке регионов с наибольшим количеством зарегистрированных за 2016 год преступлений. Об этом во время брифинга сообщил журналистам начальник областного ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.

"По объему зарегистрированных в 2016 году преступлений Челябинская область замыкает пятерку регионов-лидеров - после Москвы, Московской области, Краснодарского края и республики Башкортостан", - сказал Сергеев.

По данным полиции, за 12 месяцев 2016 года на территории области зарегистрировано 64 576 преступлений, что ниже на 8,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. На 8,1% (до 327 - прим. ТАСС) сократилось количество убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью - на 4,5% (до 968). Количество краж (25 601) понизилось на 17,5%. На 24,1% до 731 уменьшилось число угонов транспорта.

"Акценты в своей работе мы сделали на активные упреждающие меры административной и уголовной направленности, на актуализацию работы на административном участке, на укрепление наших оперативных позиций, на исключение волокиты, на повышение качества расследования преступлений", - отметил во время брифинга Сергеев.

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