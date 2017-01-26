Основой программы полетов UTair в 2017 году станут регулярные рейсы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Фокус программы авиакомпании UTair в 2017 году на 90% нацелен на выполнение регулярных рейсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"На данный момент маршрутная сеть авиакомпании будет включать в себя 168 направлений. В течение года планируется ежедневно выполнять свыше 250 рейсов в более чем 70 российских и зарубежных городов. Продолжится работа по открытию новых направлений из Москвы в Европу, а также существенно увеличится частота текущих маршрутов. В 2017 году фокус программы полетов (более 90%) нацелен на регулярные рейсы, а развитие чартерных перевозок будет обеспечено за счет контрактов с крупными партнерами, такими как ООН, "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Ямал СПГ", - уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что в этом году UTair на 8% планирует увеличить производственный налет действующего парка самолетов. Авиаперевозчик продолжит эксплуатацию 65 воздушных судов без увеличения флота.

Авиакомпания UTair входит в группу UTair, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию бортов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. За 11 месяцев 2016 года услугами авиакомпании воспользовались порядка 6 млн пассажиров, что на 19% выше аналогичного периода 2015 года. В высокий сезон авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 направлениям, парк самолетов насчитывает свыше 60 бортов. Основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика.