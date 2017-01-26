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Экспертное заседание ООН по правам коренных народов пройдет в ХМАО

Новости Урала
26 января, 14:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, января. /ТАСС
В регионе ведутся подготовительные работы к мероприятию, которое состоится с 17 по 21 марта
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Экспертное заседание ООН по правам коренных народов Совета ООН по правам человека пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) с 17 по 21 марта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила директор департамента общественных и внешних связей округа Елена Шумакова.

"Опыт Югры по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов был выбран в качестве успешного и перспективного для его изучения и дальнейшего тиражирования в мире. Эксперты планируют побывать на стойбище, пообщаться с учеными, общественными организациями коренных народов", - сказала она.

Также Шумакова отметила, что сейчас ведутся подготовительные работы к мероприятию, которое пройдет при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Федерального агентства по делам национальностей. "Важно, чтобы о том, что происходит у нас в стране с правами человека, с правами коренных народов, международное сообщество узнавало из первых уст, видя ситуацию в живую, а не через спекуляции и различные манипуляции в этой сфере", - пояснила она.

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