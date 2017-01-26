Около 21 млрд тонн нефтяного эквивалента извлечено за 50 лет освоения Арктики

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около 21 млрд тонн нефтяного эквивалента было извлечено в Арктике за почти 50-летний период активной деятельности в этом регионе. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа Василий Богоявленский.
"Примерно за 50 лет активной деятельности в Арктике разрабатывают огромное количество месторождений углеводородов и других полезных ископаемых. В основном добыча ведется в России, дальше Аляска и совсем немного Норвегия и Канада. За эти годы извлечено уже почти 21 млрд тонн нефтяного эквивалента", - сказал он на конференции "Благословенный Север" в Русском географическом обществе.
При этом, по словам ученого, порядка 87% углеводородов добыто в Арктической зоне РФ. "Главным образом, конечно, на суше. Если говорить об акватории Арктики, то мы добычу начали с некоторым отставанием, раньше всех начали американцы", - уточнил Богоявленский.
Эксперт добавил, что Россия является лидером по добыче и других полезных ископаемых в Арктике - уголь, никель и некоторые иные руды.