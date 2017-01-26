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В ХМАО пройдет концерт в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 под Сочи

Новости Урала
26 января, 16:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, января. /ТАСС
Духовой оркестр Югры выступит 29 января на сцене органного концертного зала "Югра-Классик"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Концерт в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем пройдет 29 января в Ханты-Мансийске (ХМАО - Югра). Об этом сообщили организаторы мероприятия "Югра Классик".

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"Духовой оркестр Югры представляет концерт памяти жертв авиакатастрофы самолета Ту-154 под Сочи. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, члены экипажа, журналисты, а также артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, со многими из которых были знакомы наши музыканты", - говорится в сообщении.  Среди погибших в авиакатастрофе была уроженка ХМАО Дарья Трофимова.

Мероприятие пройдет 29 января на сцене органного концертного зала "Югра-Классик". Художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Югры, лауреат всероссийского и международных конкурсов, кандидат искусствоведения Сергей Свиридов представит концерт-посвящение из цикла "Оркестр Югры представляет…".

Трагедия под Сочи

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель, народный артист России Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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