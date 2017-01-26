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Санавиация спасла более 350 жителей тундры ЯНАО с начала 2017 года

Новости Урала
26 января, 16:36 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 26, января. /ТАСС
В текущем году из бюджета региона на здравоохранение был выделен 31 млрд рублей
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САЛЕХАРД, 26 января. /ТАСС/. Санитарная авиация спасла жизни более 350 жителей тундры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

"С начала 2017 года поступило 249 заказов на выполнение санитарного задания, налет превысил 370 часов. Со стойбищ коренных тундровиков, из отдаленных поселков вертолетами в клиники округа было доставлено 350 человек, которым была необходима срочная медицинская помощь, из них 80 детей и 81 беременная женщина. Санитарная авиация первой прибывает на помощь заболевшим жителям тундры в Арктике", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, из бюджета ЯНАО на 2017 год на здравоохранение выделен 31 млрд рублей. "В приоритетных направлениях развития системы здравоохранения ЯНАО указано дальнейшее развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в том числе, санавиации. Эти средства позволяют решить самые актуальные вопросы оказания действительно оперативной и качественной медицинской помощи живущим в экстремальных условиях Арктики людям", - уточнили там.

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За 2016 год врачи отделения санитарной авиации из отдаленных районов Ямала вывезли в клиники свыше 4,4 тыс. пациентов, из которых 3,1 тыс. - экстренно. Для оказания медицинской помощи, связанной с беременностью и родами, было совершено 895 вылетов. Ежегодно на обеспечение санитарной авиации тратится около 600 млн рублей.

"Это именно та экстренная квалифицированная помощь, которая, по сути, и спасает жизни взрослых и юных ямальцев. Важно отметить, что 2340 пациентов, доставленных в медучреждения из труднодоступных районов и прошедших лечение, были эвакуированы обратно к месту проживания или каслания. Также в прошлом году санитарная авиация доставляла необходимые медикаменты на фактории и в фельдшерско-акушерские пункты, чтобы провести прививочную кампанию от сибирской язвы в тундре", - добавили в пресс- службе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны. Он добавил, что на эти цели в 2017 году в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 млрд рублей. По словам главы государства, все это позволит обеспечить оказание медпомощи в труднодоступной местности.

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