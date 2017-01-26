Улицу в Екатеринбурге назовут в честь Героя России Валова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Новая улица в Екатеринбурге по инициативе свердловских полицейских будет названа в честь Героя России, полковника Леонида Валова, который погиб в декабре 1995 года во время служебной командировки в Грозном. Такое решение было принято на заседании комиссии по городским наименованиям, сообщил официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Городская комиссия под председательством заслуженного работника культуры РФ Всеволода Слукина приняла решение о присвоении новой улице в Верх-Исетском районе Екатеринбурга наименования в честь нашего легендарного земляка Леонида Валова. Многотысячный гарнизон свердловской полиции и ветераны органов внутренних дел с благодарностью восприняли это решение, многие планируют лично посетить место, которое увековечит память о герое", - сказал он.

Горелых также отметил, что в обсуждении этого важного для всего свердловского гарнизона полиции вопроса приняли участие в том числе заместитель главы муниципалитета Сергей Тушин и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Красильников. "Следует отметить, что Общественный совет при региональном полицейском главке в 2016 году поддержал инициативу руководства ГУ МВД области и активно работал в этом направлении", - добавил он.

Памятник Герою России Леониду Валову

Уроженец Екатеринбурга, полковник Валов 3 ноября 1995 года находился вторично в служебной командировке в Грозном, где выполнял обязанности заместителя начальника сводного отряда СОБР МВД России. 15 декабря 1995 года он возглавил специальную группу, перед которой стояла задача первой пробиться к окруженным коллегам и доставить боеприпасы, а также медикаменты для 8 раненых.

На завершающем этапе операции Валов, прикрывая огнем своих товарищей, получил смертельное ранение. За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности России Указом президента от 21 июня 1996 года Валов удостоен звания Героя РФ (посмертно). Он был зачислен навечно в списки личного состава гарнизона и занесен в Книгу памяти ГУВД.