РЖД и "Газпром" готовятся подписать соглашение по Северному широтному ходу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) готовится подписать соглашение с ПАО "Газпром" об участии в строительстве Северного широтного хода. Об этом сообщил старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов, выступая в Совете Федерации.

"Соглашение с ЯНАО уже подписано. С "Газпромом" на согласовании находится соглашение. Внутренние все департаменты РЖД и "Газпрома" документ завизируют. Он готов к подписанию. Следующий наш шаг - рассмотрение проекта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожного транспорта под руководством вице-премьера Дворковича Аркадия Владимировича ", - сказал он.

В свою очередь, заместитель генерального директора ООО "Газпромтранс" по производству и капитальному строительству Илья Козлов заявил о готовности компании участвовать в строительстве. По его словам, доля "Газпрома" в проекте составляет всего 5%. "Мы очень рады, что РЖД активно продвигают концессионное соглашение, и "Газпром" со всей стороны подтверждает участие в нем. На сегодняшний день в ПАО "Газпром" подписан приказ по созданию условий для участия "Газпрома" в этом проекте", - сказал он.

Старший вице-президент РЖД отметил, что железнодорожная часть проекта будет осуществляться тремя основными участниками - это концессионер, "Газпром" и РЖД.

Стоимость строительства железнодорожного Северного широтного хода Обская - Салехард - Надым - Хорей - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево и прилегающей инфраструктуры оценивается на уровне около 230 млрд руб. Согласно презентации РЖД, доля концессионера (специальной проектной компании) составляет 113 млрд руб., концендента - 30 млрд руб., РЖД - 105 млрд руб.

"Газпром" достраивает Надым - Пангоды и передает в пользование и получает за это соответствующее вознаграждение. Соответственно, по параметрам концессии, предположительно РФ в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта выступит в качестве концендента, концессионером выступит специальная проектная компания - пока РЖД, но будем готовы также рассматривать других заинтересованных инвесторов, чтобы они вошли в состав этой специальной проектной компании. Концессионер за счет собственных и привлеченных средств построит концессионный участок и будет осуществлять его эксплуатацию на протяжении срока действия. Срок действия мы пока определяем 35 лет", - сказал Михайлов.

В октябре 2016 г. РЖД и правительство ЯНАО согласовали проект строительства Северного широтного хода. Для РЖД это будет первый проект по схеме концессии. Президент РЖД Олег Белозеров заявлял, что компания рассчитывает на дальнейшее распространение этой модели сотрудничества в строительстве других инфраструктурных объектов.

Северный широтный ход - это 707 км железнодорожного полотна, которые свяжут Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечат связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем. Строительство Северного широтного хода планируется осуществить с 2018 по 2022 гг.