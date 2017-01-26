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Приостановлено судопроизводство по делу ребенка, пострадавшего в курганском детском лагере

Новости Урала
26 января, 18:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, января. /ТАСС
Мальчик проходит потерпевшим по делу воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами над ребенком
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Производство по иску о возмещении морального вреда несовершеннолетнему, пострадавшему в детском лагере в Катайске (Курганская область), приостановлено. Мальчик также проходит потерпевшим по делу воспитательницы Евгении Чудновец, которая сделала репост в соцсетях видеоролика с издевательствами над обнаженным ребенком в детском лагере Катайска, за что получила пять месяцев колонии общего режима. Об этом сообщил ТАСС адвокат Чудновец Алексей Бушмаков.

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"Производство по иску о возмещении морального вреда несовершеннолетнему, пострадавшему в катайском детском лагере, приостановлено в связи с тем, что Катайский районный суд, который рассматривает дело, направил судебное поручение о допросе матери потерпевшего в другой суд, так как она проживает не в Катайске. Иск предъявлен прокуратурой Катайска по заявлению матери пострадавшего, ответчиками в нем выступают вожатый детского лагеря Данил Безбородов и воспитатель Татьяна Куршева, с них в интересах несовершеннолетнего требуют 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно", - сказал Бушмаков.

По словам собеседника агентства, такой же иск могут предъявить и самой Евгении. "Ребенок также признан потерпевшим по делу Евгении Чудновец, которая разместила у себя на странице в социальной сети репост видеозаписи с издевательствами над ним. Этого достаточно для предъявления иска о возмещении морального вреда", - пояснил Бушмаков.

Ранее ТАСС сообщал, что Чудновец приговорили к заключению по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.

В начале января 2017 года Чудновец была помещена в карцер Шадринского СИЗО в Курганской области. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, причина такой строгой меры в том, что, находясь в камере, Чудновец закрывала ноги одеялом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер. Сейчас Чудновец отбывает наказание в женской исправительной колонии № 6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.

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