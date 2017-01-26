СК проверит информацию о школьнице, сломавшей обе руки на уроке физкультуры в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку публикаций СМИ о том, что в одной из средних школ Челябинска ученица во время урока физкультуры сломала себе обе руки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Челябинской области.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области организована проверка по информации СМИ о том, что в одной из средних школ Курчатовского района Челябинска ученица сломала себе обе руки во время урока физкультуры. Будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления", - сказали в СК.
По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел 26 января в спортзале. Утверждается, что девочка споткнулась "из-за плохого состояния пола". Падая, она сильно ударилась об стену, что и стало причиной травм.