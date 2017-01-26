Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня вечером на седьмом километре автодороги Южно-Сургутского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным полицейскими установлено, что водитель вахтового автобуса совершил наезд на стоящий на обочине в попутном направлении грузовой автомобиль, перевозивший трубы. В результате ДТП водитель автобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, еще шесть человек получили травмы", - сказали там.

По данным МВД, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.