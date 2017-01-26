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Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО

Новости Урала
26 января, 21:52 UTC+3 ХАНТЫ-МАНСИЙСК ХАНТЫ-МАНСИЙСК 26, января. /ТАСС
По предварительным данным установлено, что водитель вахтового автобуса совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль, перевозивший трубы
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© ГУ МВД РФ по ХМАО/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"Сегодня вечером на седьмом километре автодороги Южно-Сургутского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным полицейскими установлено, что водитель вахтового автобуса совершил наезд на стоящий на обочине в попутном направлении грузовой автомобиль, перевозивший трубы. В результате ДТП водитель автобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, еще шесть человек получили травмы", - сказали там.

По данным МВД, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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