Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО

Белорусский тяжелоатлет Чадович отстранен на четыре года за попытку подмены допинг-пробыСпорт 26 января, 22:09
Facebook изменит алгоритм выдачи видеоконтентаОбщество 26 января, 22:00
В Пензе введен режим повышенной готовности в связи с аварией на ТЭЦПроисшествия 26 января, 21:57
Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАОНовости Урала 26 января, 21:52
В РПЦ заявили о политическом характере вопроса об Исаакиевском собореОбщество 26 января, 21:47
Футболист чешской "Виктории" Дюриш перешел в российский "Оренбург"Спорт 26 января, 21:34
Патриарх в парламенте: о ценности человека, светскости государства и микрокредитованииОбщество 26 января, 21:20
"Едиот ахронот": власти Израиля одобрили строительство 153 домов в Восточном ИерусалимеМеждународная панорама 26 января, 21:17
NBC: дочь Трампа уличили в возможности голосовать сразу в двух штатахМеждународная панорама 26 января, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Сегодня вечером на седьмом километре автодороги Южно-Сургутского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным полицейскими установлено, что водитель вахтового автобуса совершил наезд на стоящий на обочине в попутном направлении грузовой автомобиль, перевозивший трубы. В результате ДТП водитель автобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, еще шесть человек получили травмы", - сказали там.
По данным МВД, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.