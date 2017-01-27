Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО находятся в больнице

В Кузбассе на карантин из-за ОРВИ закрыта треть школСибирь 27 января, 8:22
Life: зарплата информатора WADA Степанова в МОК составит $10 тыс. в месяцСпорт 27 января, 7:43
Барбашев в составе "Сент-Луиса" проиграл "Миннесоте" в дебютном матче в НХЛСпорт 27 января, 7:22
Гол Кучерова не спас клуб НХЛ "Тампа-Бэй" от проигрыша "Флориде"Спорт 27 января, 7:05
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с ПутинымМеждународная панорама 27 января, 6:48
Облачно и до минус 6 градусов будет в столичном регионеМосква 27 января, 6:25
Fox: Трамп признал, что может сдержать не все данные до выборов обещанияМеждународная панорама 27 января, 6:24
Шайба Любимова принесла "Филадельфии" победу в матче НХЛ против "Торонто"Спорт 27 января, 6:19
Дороги в аэропорт на Таймыре закрыты для всего транспорта из-за метелиВ стране 27 января, 5:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Две женщины, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре), находятся в больнице с переломами. Об этом ТАСС сообщила специалист пресс-службы окружного МВД Ольга Абмайкина.
"По данным окружного ГИБДД, в больнице остаются две пассажирки с переломами различной степени тяжести, это женщины 1984 года рождения и 1970 года рождения. Водитель фуры и еще трое пассажиров находятся на амбулаторном лечении", - сказала она.
Ранее ТАСС сообщал, что в четверг, 26 января, на седьмом километре автодороги Южно-Сургутского месторождения произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса совершил наезд на стоящий на обочине в попутном направлении грузовой автомобиль, перевозивший трубы. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте, шесть человек пострадали.