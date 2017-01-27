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Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО находятся в больнице

Новости Урала
27 января, 8:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Всего пострадали шесть человек, остальные находятся на амбулаторном лечении
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Две женщины, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре), находятся в больнице с переломами. Об этом ТАСС сообщила специалист пресс-службы окружного МВД Ольга Абмайкина.

26 января Новости Урала
Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО

"По данным окружного ГИБДД, в больнице остаются две пассажирки с переломами различной степени тяжести, это женщины 1984 года рождения и 1970 года рождения. Водитель фуры и еще трое пассажиров находятся на амбулаторном лечении", - сказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что в четверг, 26 января, на седьмом километре автодороги Южно-Сургутского месторождения произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса совершил наезд на стоящий на обочине в попутном направлении грузовой автомобиль, перевозивший трубы. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте, шесть человек пострадали.

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