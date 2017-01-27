Пожизненные сроки грозят четырем жителей Урала за убийства за кредиты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января./ТАСС/. Четыре жителя Свердловской области предстанут перед судом за убийство трех человек из-за кредитов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, за совершенные преступления им грозит пожизненное лишение свободы.

"Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Натальи Глаголевой, Светланы Степенько, Ильи Муравьева, Вячеслава Неглеца... Дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе. Санкция статьи за совершение убийства предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, за мошеннические действия в сфере кредитования - в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель Наталья Глаголева, осуществляющая деятельность в городе Алапаевске по продаже изделий из кожи и меха, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому она была вправе реализовывать кредиты банка, предоставляемые на покупку товара. "Глаголева предложила своей знакомой Светлане Степанько, у которой перед ней имелась задолженность по кредиту, подыскивать лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, оформлять по их документам кредит в банке, после согласования кредита и поступления денежных средств на счет присваивать эти деньги себе. Степанько привлекла к реализации задуманного своего сожителя Илью Муравьева, а также друга своей дочери Вячеслава Неглеца", - отметили в прокуратуре.

12 ноября 2015 года Степанько, Муравьев и Неглец незаконно оформили на жителя поселка Нейво-Шайтанский кредит, заведомо зная, что он не имеет возможности погасить задолженность. Через некоторое время было оформлено еще два незаконных кредита. "В дальнейшем, узнав, что служба безопасности банка начала проверку по факту мошеннических действий при получении кредитов, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, Светлана Степенько, Илья Муравьев, Вячеслав Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты", - сказали в надзорном ведомстве.