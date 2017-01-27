В Челябинске осужден мужчина, три года грабивший один и тот же банк

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Суд признал виновным в разбое и приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Челябинска, который 3 года подряд совершал нападения на одно и то же отделение Альфа-банка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Советский районный суд Челябинска признал 29-летнего жителя Челябинска Николая Дрожжина виновным в разбое, совершенным с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере. Он в течение трех лет совершал разбойные нападения на одно и то же отделение Альфа-банка", - пояснили в прокуратуре.

Как было установлено в суде, первое ограбление темпо-кассы по обслуживанию юридических лиц отделения Альфа-банка в Челябинске осужденный совершил в декабре 2014 года - похитил свыше 565 тыс. рублей. В сентябре 2015 года Дрожжин ворвался в указанное отделение снова, однако в кассе оказалось всего 320 рублей 85 копеек, которые он сначала положил в карман куртки, однако потом передумал, бросил на стол и скрылся. В октябре 2016 года Дрожжин вновь совершил разбойное нападение, но в этот раз был задержан клиентом банка.