Зауралье может получить 17 млн руб. из бюджета РФ на ремонт спортзалов в сельских школах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Курганская область ожидает получения более 17 млн рублей из федерального бюджета на ремонт спортивных залов, спортивных площадок в школах и создание спортклубов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Курганская область получит из бюджета РФ более 17 млн рублей на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом. Еще около 1,5 млн рублей в рамках софинансирования будет выделено из бюджета региона. На эти деньги в 2017 году в зауральских школах будут отремонтированы 14 спортивных залов и две спортивные площадки, созданы пять спортивных клубов", - сказали в пресс-службе.