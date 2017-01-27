ФСБ пресекла деятельность ОПС за сбыт синтетики в особо крупном размере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января./ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из Пермского края пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Члены сообщества занимались организацией незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края. Для этого был создан интернет-магазин по сбыту наркотических средств в Уральском и Приволжском федеральных округах. Во время размещения очередной закладки с наркотическим веществом были задержаны несколько членов группировки. При них и по месту их проживания в Екатеринбурге было изъято порядка 2,5 кг синтетических наркотических средств", - говорится в сообщении.

После задержания в Свердловской области и в Пермском крае следственно-оперативными группами одновременно были проведены задержания и обыски по местам фактического проживания организатора и других участников ОПС. "Изъято большое количество SIM-карт, банковских карт, оформленных на третьих лиц, оргтехника и аппараты мобильной связи, денежные средства на сумму около 1 млн рублей и 6 дорогостоящих автомобилей. Позднее, в тайниках обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, приспособления для бесшумной стрельбы, боеприпасы, наркотические вещества, ингредиенты и химическая лаборатория для производства наркотиков. Также задержан поставщик, снабжавший группировку наркотическим веществом кокаином", - добавили тв УФСБ.

По данным ведомства, всего было задержано 12 членов преступного сообщества, их возраст колеблется от 20 до 40 лет. Верх-Исетским районным судом организаторы ОПС признаны виновными в организации преступного сообщества с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10,6 и 8,6 лет в колонии строгого режима. Остальные участники группы также признаны виновными и им назначено наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого режима.