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Задолженность по зарплате предприятий в Зауралье снизилась за год на 10%

Новости Урала
27 января, 10:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
В 2017 году задолженность предприятий перед сотрудниками в Курганской области составляет 87 млн рублей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате предприятий Курганской области перед работниками снизилась на 10% в 2017 году по сравнению с прошлым годом, она составила 87 млн рублей. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщила заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Светлана Рязанова.

"В 2017 году задолженность предприятий перед сотрудниками по заработной плате в Курганской области составляет 87 миллионов рублей. Если брать аналогичный период прошлого года, то долг перед работниками предприятий был на 10 млн рублей больше. Данный показатель снизился на 10 %", - сказала она.

По словам Рязановой, скорость погашения долга зависит от финансового положения организаций. "Мы приглашаем предприятия-должники на заседание областной Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства, где они предоставляют графики с планом погашения задолженностей", - пояснила она.

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