Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) организовала проверку соблюдения законодательства при перевозке пассажиров в связи с аварией с участием вахтового автобуса, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"По поручению прокурора автономного округа в связи с ДТП в Сургутском районе... организована проверка. В результате аварии, по предварительным данным, водитель автобуса погиб, 4 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что в четверг, 26 января, на седьмом километре автодороги Южно-Сургутского месторождения произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса совершил наезд на стоящий на обочине в попутном направлении грузовой автомобиль, перевозивший трубы. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте, шесть человек пострадали.
По данным окружного ГИБДД, в настоящее время в больнице находятся две пассажирки с переломами,, это женщины 1984 года рождения и 1970 года рождения. Водитель фуры и еще трое пассажиров находятся на амбулаторном лечении.