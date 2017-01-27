Ученые из Санкт-Петербурга передадут данные об изучении космической пыли коллегам на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Ученые Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ), которые проводят исследование голубого льда, полученного во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиде в конце декабря 2015 года - начале января 2016 года, передадут научные данные коллегам из Уральского федерального университета (УрФУ), которые участвовали в организации поездки. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

"В феврале ученые УрФУ получат данные исследований голубого льда, который был вывезен из Антарктиды участниками метеоритной экспедиции УрФУ в 2016 году. Информацию подготовили ученые ПИЯФ. Вместе с коллегами из Франции они исследуют космическую пыль, этот материал может нести в себе важную информацию, вплоть до признаков биологической жизни", - говорится в сообщении.

По словам члена комитета по метеоритам РАН, профессора УрФУ Виктора Гроховского, следующим шагом станет подготовка совместной научной публикации.

Метеоритный отряд

Первая экспедиция по поиску метеоритов на самый южный континент была организована в составе 61-й Российской антарктической экспедиции с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года на территории Земли Королевы Мод в 100 км от российской станции "Новолазаревская".

Всего удалось собрать 103 образца пород для дальнейших исследований, два из которых уже классифицированы как метеориты, им присвоены названия LOM 15001 и LOM 15002. Бюджет экспедиции составил более 9 млн рублей, большую часть из которых на научные разработки предоставил УрФУ.

По словам ученых, анализ метеоритов позволит получить новую информацию о происхождении Вселенной и будущем планеты. Кроме того, уральские ученые собрали образцы голубого льда для исследования космической пыли, которая длительное время накапливалась и хорошо сохранилась в антарктических условиях.