Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые из Санкт-Петербурга передадут данные об изучении космической пыли коллегам на Урале

Новости Урала
27 января, 11:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Космическая пыль содержится в составе голубого льда, собранного во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиду
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Ученые Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ), которые проводят исследование голубого льда, полученного во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиде в конце декабря 2015 года - начале января 2016 года, передадут научные данные коллегам из Уральского федерального университета (УрФУ), которые участвовали в организации поездки. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

Смотрите также
Российские ученые будут изучать космическую пыль из льда Антарктики в лаборатории Гренобля

"В феврале ученые УрФУ получат данные исследований голубого льда, который был вывезен из Антарктиды участниками метеоритной экспедиции УрФУ в 2016 году. Информацию подготовили ученые ПИЯФ. Вместе с коллегами из Франции они исследуют космическую пыль, этот материал может нести в себе важную информацию, вплоть до признаков биологической жизни", - говорится в сообщении.

По словам члена комитета по метеоритам РАН, профессора УрФУ Виктора Гроховского, следующим шагом станет подготовка совместной научной публикации.

Метеоритный отряд

Первая экспедиция по поиску метеоритов на самый южный континент была организована в составе 61-й Российской антарктической экспедиции с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года на территории Земли Королевы Мод в 100 км от российской станции "Новолазаревская".

Всего удалось собрать 103 образца пород для дальнейших исследований, два из которых уже классифицированы как метеориты, им присвоены названия LOM 15001 и LOM 15002. Бюджет экспедиции составил более 9 млн рублей, большую часть из которых на научные разработки предоставил УрФУ.

По словам ученых, анализ метеоритов позволит получить новую информацию о происхождении Вселенной и будущем планеты. Кроме того, уральские ученые собрали образцы голубого льда для исследования космической пыли, которая длительное время накапливалась и хорошо сохранилась в антарктических условиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
5
Японский анимационный фестиваль приобрел права на уральский мультфильм
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
900 дней жизни
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама