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В зоопарк Екатеринбурга привезли двух древесных дикобразов из Чехии

Новости Урала
27 января, 11:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Самец и самка будут жить в вольере, где предусмотрена возможность выходить на улицу
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© Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Два древесных дикобраза впервые появились в зоопарке Екатеринбурга. Животные Урси и Урсула приехали на Урал из Чехии, сообщили корреспонденту ТАСС в зоопарке.

"Древесные дикобразы, которых также называют "иглошерсты" или "поркупины", появились у нас в зоопарке впервые. Самец и самка дикобразов приехали к нам из Чехии", - сказали в зоопарке, отметив, что иглошерсты обитают в Северной Америке и любят лазить по деревьям.

В зоопарке животные будут жить в вольере, где предусмотрена возможность выходить на улицу.

В природе иглошерсты питаются растительной пищей, любят грызть кору. "Мы будем кормить их осиновыми вениками, овощами, фруктами, зерном. Кроме того, древесные дикобразы очень любят соль", - пояснили в зоопарке.

Среди редких животных, живущих в зоопарке Екатеринбурга, есть карликовые мары (патагонские зайцы), длиннохвостая птица турако (появилась на свет в зоопарке в январе 2016 года), сурикат Сури, который предсказывает исход футбольных матчей, и другие. Всего здесь содержится более 70 видов животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Среднего Урала

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году. В настоящее время в нем живет более 300 видов животных, около 1000 особей.

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