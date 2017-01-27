Тюменские полицейские пресекли поставку в регионы 47 кг "синтетики"

СМИ: продолжающийся кризис судоходной отрасли усиливает давление на немецкие банкиТранспорт 27 января, 13:24
В Кремле ничего не известно о намерении Трампа снять санкции с РоссииПолитика 27 января, 13:18
Генменеджер ХК "Адмирал": клуб заинтересован в продлении контракта с вратарем БобковымСпорт 27 января, 13:07
Васильева попросила вузы перестать "плакаться" из-за нехватки финансирования на наукуНаука 27 января, 12:56
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в ЧилиПроисшествия 27 января, 12:54
Бывший футболист "Анжи" Эбесилио перешел в АПОЭЛСпорт 27 января, 12:47
"Зенит" не намерен обменивать Кришито на футболиста "Интера" РаноккьюСпорт 27 января, 12:44
АО "Международный аэропорт Шереметьево" будет реорганизовано во II кварталеТранспорт 27 января, 12:34
Источник: защитник "Локомотива" Шишкин проходит медосмотр в ФК "Краснодар"Спорт 27 января, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участников преступной группировки, поставлявших синтетические наркотики в несколько регионов России, изъято 47 кг наркотиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Задержана организованная группа, распространяющая синтетические наркотические средства на территории нескольких регионов РФ", - сказала она. По ее словам, три человека задержаны при попытке сделать так называемую закладку на одной из тюменских автомагистралей, а в багажнике их автомобиля обнаружено около 35 кг "дизайнерских" наркотиков. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из подвальных помещений Новосибирска обнаружен тайник, из которого изъято еще 12,5 кг наркотиков.
"Также крупные партии наркотиков, приготовленные к сбыту, изъяты в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске", - уточнила Волк, отметив, что в общей сложности из незаконного оборота изъято более 47 кг синтетических наркотиков.
В отношении задержанных возбужденно уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.