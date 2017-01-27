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Тюменские полицейские пресекли поставку в регионы 47 кг "синтетики"

Новости Урала
27 января, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Три человека задержаны при попытке сделать закладку на одной из тюменских автомагистралей
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участников преступной группировки, поставлявших синтетические наркотики в несколько регионов России, изъято 47 кг наркотиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержана организованная группа, распространяющая синтетические наркотические средства на территории нескольких регионов РФ", - сказала она. По ее словам, три человека задержаны при попытке сделать так называемую закладку на одной из тюменских автомагистралей, а в багажнике их автомобиля обнаружено около 35 кг "дизайнерских" наркотиков. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из подвальных помещений Новосибирска обнаружен тайник, из которого изъято еще 12,5 кг наркотиков.

"Также крупные партии наркотиков, приготовленные к сбыту, изъяты в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске", - уточнила Волк, отметив, что в общей сложности из незаконного оборота изъято более 47 кг синтетических наркотиков.

В отношении задержанных возбужденно уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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