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Самая большая школа Тюменской области откроется в сентябре 2017 года

Новости Урала
27 января, 12:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Учебное заведение в Тюмени будет состоять из трех блоков, в которых будут обучаться дети 24 начальных, 30 средних и восьми старших классов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Школа на 1,5 тыс. учебных мест откроется в сентябре в Тюмени и станет самой большой в Тюменской области. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении строительства (ГУС) Тюменской области.

"В современных условиях развития социальной инфраструктуры столицы региона - города Тюмени - правительством поэтапно, с учетом демографической ситуации, осуществляется строительство школ и детских садов на территории и существующих, и новых строящихся микрорайонов. В 2017 году за счет средств областного бюджета откроется самая большая в регионе школа на 1,5 тыс. учебных мест. Она будет состоять из трех блоков, в которых будут обучаться дети 24 начальных, 30 средних и 8 старших классов", - сказали там.

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По данным властей, кроме общеобразовательных, в учебном заведении будут расположены 14 специализированных классов. "В блоке начальной школы оборудуют игровые комнаты, в среднем и старшем звене - кабинеты дополнительного образования, специализированные классы для изучения информатики, физики, химии, биологии и иностранных языков, а также кабинеты труда для мальчиков и девочек. Отдельно будут расположены спортивный и медицинский блоки, прачечная, кабинеты логопеда и психолога", - уточнили в ГУС.

Там подчеркнули, что новая школа будет соответствовать всем современным требованиям, в том числе экологическим и энергоэффективным стандартам. "Проектом предусмотрено устройство собственной системы очистки воды, доступ к Wi-Fi в холлах и библиотеке, устройство камер видеонаблюдения на входе, коридорах школы и по периметру здания, установка специальных лифтов для маломобильных групп населения", - добавили в ГУС.

Еще один проект планируется реализовать в 2018 году в другом микрорайоне Тюмени. "Эта школа сможет принять 1,2 тыс. учеников. Строительство будет вестись за счет средств областного бюджета", - пояснила собеседница агентства.

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