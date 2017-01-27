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Ученые РФ проведут анализ полного генома почв Севера для изучения климата

Новости Урала
27 января, 12:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Глобальное потепление обусловило усиленный интерес в последние десятилетия к микробиологическим процессам
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Российские ученые планируют провести анализ полного генома почв Крайнего Севера для изучения изменений климата в регионе. В проекте участвуют сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Агротехнический научно-исследовательский институт (Санкт-Петербург), сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

"В этом году начинается реализация проекта по изучению микроогранизмов в почвах Крайнего Севера, поддержанного Министерством образования и науки РФ. В исследованиях будут использованы не только микробиологические, но и молекулярно-биологические методы. Наиболее интересные культуры будут отобраны для анализа полного генома. Из проб почв, исследованных в ходе проекта, будет выделена и законсервирована микробиальная ДНК с целью дальнейшего ее изучения для подтверждения микробиологических результатов", - говорится в сообщении.

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Исследование будет проводиться в течение 2017-2019 годов. "Предполагается исследовать микроорганизмы, растущие на богатых органическим веществом средах и в углеводород-содержащих средах. Микроорганизмы последнего типа представляют интерес в связи загрязнением почв Тюменской области вследствие интенсивной разработки нефте- и газоносных месторождений", - уточнили в вузе.

Как ранее отметили в пресс-службе, глобальное потепление обусловило усиленный интерес в последние десятилетия к микробиологическим процессам, в связи с этим растет актуальность микробиологических исследований в регионах с вечно-мерзлотными почвами. "Ученые планируют получить новые данные о присутствии и распространении микроорганизмов, развивающихся в диапазоне температур 30-60 градусов мороза как в почвах районов Крайнего Севера, так и в более южных районах", - добавили там.

По мнению руководителя проекта, ведущего научного сотрудника Международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменений климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ Александра Галушко, полученные результаты внесут значительный вклад в понимание биоразнообразия микроорганизмов, обитающих на земле, и прогнозирование изменений в разнообразии микрофлоры нашей планеты в XXI веке.

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