Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме в Тюмени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в одноэтажном жилом доме в Тюмени, все они госпитализированы, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Трое взрослых и трое детей доставлены в Областную клиническую больницу номер 1. В токсикологии находятся две женщины и трое детей с отравлением угарным газом и продуктами горения, уточнили в ведомстве.
"Состояние удовлетворительное, они получили полный комплекс необходимой медицинской помощи и, возможно, сегодня будут выписаны. Один мужчина с ожогами 12% тела находится в ожоговом отделении, в реанимации, состояние тяжелое, помимо ожогов присутствует термоингаляционная травма", - сказали там.
По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 05:00 по местному времени (03:00 мск). В тушении было задействовано девять единиц основной техники и специальной техники, 28 человек личного состава, работали три звена газодымозащитной службы. На момент прибытия в доме находилась две семьи, хозяева дома и гости.
"Пожарными из объятого пламенем дома было эвакуировано шесть человек, в том числе трое детей", - добавили в пресс-службе ведомства, отметив, что предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.