Специалисты высоко оценили работу SSJ-100 в супернизких температурах Арктики

САЛЕХАРД, 27 января. /ТАСС/. Российский самолет Sukhoi Super Jet-100 хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в условиях 50-градусных морозов в Арктике. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор авиакомпании "Ямал", которая одной из первых в России начала эксплуатацию SS100, Андрей Дубров.

"Это первая зима, когда мы эксплуатируем SS100. Во время сильных морозов, которые стояли на Урале и на Ямале, этот самолет хорошо зарекомендовал себя. В то время когда остальные самолеты не могли совершать перелеты, нас выручили SS100, которые без остановок совершали перелеты", - сказал Дубров.

В конце декабря - начале января температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе опускалась до минус 50 градусов. "Bombardier CRJ200 замерзали в аэропортах при температуре ниже минус 35 градусов. Чтобы наверстать задержки, например, на рейсе Екатеринбург - Салехард, на выручку направлялись SS100", - уточнил он.

"За 20 лет наши сотрудники освоили всю линейку вертолетов, самолеты от Як-40 до Airbus, теперь SS100. И знаете, что я скажу? Самолет хороший, высокотехнологичный, доступный в плане обслуживания, инженерам очень нравится", - сказал ТАСС генеральный директор авиаперевозчика Василий Крюк.

По словам собеседника агентства, особые положительные отзывы по SS100 от летчиков. "Пилотирование оптимально, рабочие места экипажа эргономичны, все, что необходимо - под рукой", - добавил Крюк.

Авиакомпания на данный момент эксплуатирует три самолета SS100, которые поступили в мае этого года, они выполняют полеты в том числе в Новый Уренгой и Салехард. "С эксплуатацией в арктических условиях проблем нет, минусы в другом: прежде всего, в сервисных программах. Самолет отдали в эксплуатацию, и все, отстает система поддержания летной годности в плане технического обслуживания и поставок расходников, это проблема на сегодняшний день", - резюмировал он. Ранее ТАСС сообщал, что у одного из трех самолетов выявлен дефект стабилизатора, но это конструктивная неполадка.

Развитие региональной авиации в Арктике

По данным экспертов, с 1991 до 2015 года доля региональных авиалиний в структуре внутрироссийских перевозок уменьшилось втрое, местных - почти в 9 раз, а пассажиропоток переориентировался на крупнейший национальный хаб - Московский авиационный узел. В настоящее время уже три четверти всех внутренних перелетов связаны с московскими аэропортами.

"SS100 - это региональная машина, на них мы планируем развивать сеть перевозок "регион-регион", из Поволжья на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, минуя Москву. Подключили к программе Минтранс, получили субсидирование", - сказал Василий Крюк.

"Ямал" получает пассажирские самолеты в рамках подписанного договора лизинга с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Всего в ходе госпрограммы постепенного замещения авиапарка отечественными воздушными судами авиакомпания "Ямал" получит 25 самолетов Sukhoi Super Jet 100-95LR. Договор между ГТЛК и авиакомпанией был заключен летом 2015 года в подмосковном Жуковском в рамках международного авиасалона "МАКС".

"По соглашению, в 2015 году мы должны были получить шесть SS100, в 2016 - 12 самолетов. Но сейчас мы используем только три борта, которые поступили в мае, и лизинг всего лишь на год, а не на 12 лет, как планировалось. Скоро мы получаем еще три самолета, которые будут работать в Жуковском", - уточнил он.

Авиакомпания "Ямал" является первым и крупнейшим заказчиком SS100, также АО "АТК "Ямал" стала первой региональной авиакомпанией, использующей этот тип отечественного судна в северных широтах. "Мы региональная компания, мы не хотим отбирать хлеб у "Аэрофлота", не стремимся на международный уровень. У нас другая рыночная и социальная ниша - летать из Нового Уренгоя в Новосибирск или Красноярск", - добавил гендиректор.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в последние годы мощности авиакомпании увеличились в три раза. "И это не предел. Я уверен, что авиакомпания станет крупнейшим перевозчиком не только в Западной Сибири, но и во всей стране", - сказал глава региона.

Субсидирование авиаперевозок

В 2017 году власти ЯНАО выделили более 1 млрд рублей на субсидирование 36 межрегиональных и межмуниципальных авиамаршрутов. Поддержка выделяется только на социально значимые направления.

На Ямале финансово поддерживают шесть межрегиональных и 30 межмуниципальных маршрутов. "Связь с "большой землей" обеспечивают рейсы Надым - Москва, Надым - Тюмень, Ноябрьск - Москва, Ноябрьск - Тюмень, Тюмень - Толька и Тюмень - Тарко-Сале. Перелеты внутри округа осуществляются посредством 21 регулярного рейса и девяти резервных: они задействованы в период межсезонья между населенными пунктами, не имеющими наземной связи, в случае неблагоприятных погодных условий для речного транспорта в период навигации", - отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.

По данным властей региона, уровень субсидирования авиамаршрутов остался на уровне 2016 года. "За девять месяцев прошлого года на субсидируемых маршрутах перевезено 148 тыс. человек. Из аэропортов округа отправлено 844 тыс. пассажиров", - уточнили в пресс-службе.

Эксперты утверждают, что еще одна причина проблем региональных перевозок - сокращение количества аэродромов. За последние 15 лет их число уменьшилось на 80%, закрылось более 1 тыс. гаваней. В ЯНАО семь аэропортов осуществляют прием и отправку пассажиров, почты и грузов. Перевозки выполняют более 10 авиаперевозчиков, основные из них: "Ямал", "Сибирь", "Турухан".

В начале 2017 года после реконструкции открыли аэропорт Тюмени. Площадь терминала выросла в 4,5 раза, пропускная способность - с 250 до 600 пассажиров в час. По итогам 2016 года маршрутная есть насчитывает 49 регулярных рейса, в том числе субсидируемых. Следующий шаг - ремонт аэродрома Нового Уренгоя, который планируют начать уже в этом году.