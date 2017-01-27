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Специалисты высоко оценили работу SSJ-100 в супернизких температурах Арктики

Новости Урала
27 января, 13:08 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 27, января. /ТАСС
В качестве минусов эксплуатации самолета эксперты назвали проблемы с техническим обслуживанием и поставкой расходников
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САЛЕХАРД, 27 января. /ТАСС/. Российский самолет Sukhoi Super Jet-100 хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в условиях 50-градусных морозов в Арктике. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор авиакомпании "Ямал", которая одной из первых в России начала эксплуатацию SS100, Андрей Дубров.

"Это первая зима, когда мы эксплуатируем SS100. Во время сильных морозов, которые стояли на Урале и на Ямале, этот самолет хорошо зарекомендовал себя. В то время когда остальные самолеты не могли совершать перелеты, нас выручили SS100, которые без остановок совершали перелеты", - сказал Дубров.

В конце декабря - начале января температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе опускалась до минус 50 градусов. "Bombardier CRJ200 замерзали в аэропортах при температуре ниже минус 35 градусов. Чтобы наверстать задержки, например, на рейсе Екатеринбург - Салехард, на выручку направлялись SS100", - уточнил он.

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"За 20 лет наши сотрудники освоили всю линейку вертолетов, самолеты от Як-40 до Airbus, теперь SS100. И знаете, что я скажу? Самолет хороший, высокотехнологичный, доступный в плане обслуживания, инженерам очень нравится", - сказал ТАСС генеральный директор авиаперевозчика Василий Крюк.

По словам собеседника агентства, особые положительные отзывы по SS100 от летчиков. "Пилотирование оптимально, рабочие места экипажа эргономичны, все, что необходимо - под рукой", - добавил Крюк.

Авиакомпания на данный момент эксплуатирует три самолета SS100, которые поступили в мае этого года, они выполняют полеты в том числе в Новый Уренгой и Салехард. "С эксплуатацией в арктических условиях проблем нет, минусы в другом: прежде всего, в сервисных программах. Самолет отдали в эксплуатацию, и все, отстает система поддержания летной годности в плане технического обслуживания и поставок расходников, это проблема на сегодняшний день", - резюмировал он. Ранее ТАСС сообщал, что у одного из трех самолетов выявлен дефект стабилизатора, но это конструктивная неполадка.

Развитие региональной авиации в Арктике

По данным экспертов, с 1991 до 2015 года доля региональных авиалиний в структуре внутрироссийских перевозок уменьшилось втрое, местных - почти в 9 раз, а пассажиропоток переориентировался на крупнейший национальный хаб - Московский авиационный узел. В настоящее время уже три четверти всех внутренних перелетов связаны с московскими аэропортами.

"SS100 - это региональная машина, на них мы планируем развивать сеть перевозок "регион-регион", из Поволжья на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, минуя Москву. Подключили к программе Минтранс, получили субсидирование", - сказал Василий Крюк.

"Ямал" получает пассажирские самолеты в рамках подписанного договора лизинга с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Всего в ходе госпрограммы постепенного замещения авиапарка отечественными воздушными судами авиакомпания "Ямал" получит 25 самолетов Sukhoi Super Jet 100-95LR. Договор между ГТЛК и авиакомпанией был заключен летом 2015 года в подмосковном Жуковском в рамках международного авиасалона "МАКС".

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"По соглашению, в 2015 году мы должны были получить шесть SS100, в 2016 - 12 самолетов. Но сейчас мы используем только три борта, которые поступили в мае, и лизинг всего лишь на год, а не на 12 лет, как планировалось. Скоро мы получаем еще три самолета, которые будут работать в Жуковском", - уточнил он.

Авиакомпания "Ямал" является первым и крупнейшим заказчиком SS100, также АО "АТК "Ямал" стала первой региональной авиакомпанией, использующей этот тип отечественного судна в северных широтах. "Мы региональная компания, мы не хотим отбирать хлеб у "Аэрофлота", не стремимся на международный уровень. У нас другая рыночная и социальная ниша - летать из Нового Уренгоя в Новосибирск или Красноярск", - добавил гендиректор.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в последние годы мощности авиакомпании увеличились в три раза. "И это не предел. Я уверен, что авиакомпания станет крупнейшим перевозчиком не только в Западной Сибири, но и во всей стране", - сказал глава региона.

Субсидирование авиаперевозок

В 2017 году власти ЯНАО выделили более 1 млрд рублей на субсидирование 36 межрегиональных и межмуниципальных авиамаршрутов. Поддержка выделяется только на социально значимые направления.

На Ямале финансово поддерживают шесть межрегиональных и 30 межмуниципальных маршрутов. "Связь с "большой землей" обеспечивают рейсы Надым - Москва, Надым - Тюмень, Ноябрьск - Москва, Ноябрьск - Тюмень, Тюмень - Толька и Тюмень - Тарко-Сале. Перелеты внутри округа осуществляются посредством 21 регулярного рейса и девяти резервных: они задействованы в период межсезонья между населенными пунктами, не имеющими наземной связи, в случае неблагоприятных погодных условий для речного транспорта в период навигации", - отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.

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По данным властей региона, уровень субсидирования авиамаршрутов остался на уровне 2016 года. "За девять месяцев прошлого года на субсидируемых маршрутах перевезено 148 тыс. человек. Из аэропортов округа отправлено 844 тыс. пассажиров", - уточнили в пресс-службе.

Эксперты утверждают, что еще одна причина проблем региональных перевозок - сокращение количества аэродромов. За последние 15 лет их число уменьшилось на 80%, закрылось более 1 тыс. гаваней. В ЯНАО семь аэропортов осуществляют прием и отправку пассажиров, почты и грузов. Перевозки выполняют более 10 авиаперевозчиков, основные из них: "Ямал", "Сибирь", "Турухан".

В начале 2017 года после реконструкции открыли аэропорт Тюмени. Площадь терминала выросла в 4,5 раза, пропускная способность - с 250 до 600 пассажиров в час. По итогам 2016 года маршрутная есть насчитывает 49 регулярных рейса, в том числе субсидируемых. Следующий шаг - ремонт аэродрома Нового Уренгоя, который планируют начать уже в этом году.

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