На Урале замерзает единственная в регионе ферма по разведению фазанов

Агент: вариант перехода футболиста ЦСКА Траоре в другой клуб существуетСпорт 27 января, 14:54
Time: Горбачев предложил ООН принять резолюцию против ядерной войныМеждународная панорама 27 января, 14:52
Вместимость "Фетисов-Арены" для проведения матчей КХЛ увеличится до 7 тыс. человекСпорт 27 января, 14:49
РПЦ: в Совфеде неверно интерпретировали предложение патриарха о банках для бедныхОбщество 27 января, 14:45
Вопрос отстранения российских тяжелоатлетов обсудят после решения CASСпорт 27 января, 14:41
Все три российских экипажа саней-двоек пробились в финал ЧМ в спринтеСпорт 27 января, 14:35
Томские школьники первыми протестировали 3D-принтер для печати в невесомостиСибирь 27 января, 14:35
Генменеджер ХК "Адмирал": клуб соблюдает график перечисления зарплат игрокамСпорт 27 января, 14:28
Саночница Иванова стала единственной из россиянок, пробившейся в финал спринта на ЧМСпорт 27 января, 14:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Единственная на Урале ферма по разведению фазанов замерзает из-за юридических споров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Панов.
По его словам, в пятницу на ферме отключили электричество, из-за этого птицы замерзают, инкубатор, в котором находятся яйца, и другое оборудование, отключено. Пока работает генератор, но на сколько его хватит, неизвестно.
"Я покупал землю вместе с электроснабжением и коммуникациями у ЗАО "Промтовары". Таким образом, электричество подается мне по одному договору вместе с загородным клубом "Стрелецкий двор". Вчера я подал документы на раздельное пользование электричеством, но они ("Стрелецкий двор") отключили электричество", - сказал он.
Комментарий "Стрелецкого двора" ТАСС пока получить не удалось.
Ранее ТАСС сообщал, что в конце прошлого года на Урале открыли фазанью ферму в 20 км от Екатеринбурга, там на территории 2 га удалось вывести более 5 тыс. птиц поголовья. По словам Панова, в создание крестьянско- фермерского хозяйства вложено около 10 млн рублей. Подобные хозяйства есть в Москве, Липецке и Тверской области. В 2017 году планируется увеличить поголовье фазанов в 4 раза, для этого предприятие будет участвовать в конкурсе свердловского Минсельхоза.