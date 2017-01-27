На Урале замерзает единственная в регионе ферма по разведению фазанов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Единственная на Урале ферма по разведению фазанов замерзает из-за юридических споров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Панов.

По его словам, в пятницу на ферме отключили электричество, из-за этого птицы замерзают, инкубатор, в котором находятся яйца, и другое оборудование, отключено. Пока работает генератор, но на сколько его хватит, неизвестно.

"Я покупал землю вместе с электроснабжением и коммуникациями у ЗАО "Промтовары". Таким образом, электричество подается мне по одному договору вместе с загородным клубом "Стрелецкий двор". Вчера я подал документы на раздельное пользование электричеством, но они ("Стрелецкий двор") отключили электричество", - сказал он.

Комментарий "Стрелецкого двора" ТАСС пока получить не удалось.

Ранее ТАСС сообщал, что в конце прошлого года на Урале открыли фазанью ферму в 20 км от Екатеринбурга, там на территории 2 га удалось вывести более 5 тыс. птиц поголовья. По словам Панова, в создание крестьянско- фермерского хозяйства вложено около 10 млн рублей. Подобные хозяйства есть в Москве, Липецке и Тверской области. В 2017 году планируется увеличить поголовье фазанов в 4 раза, для этого предприятие будет участвовать в конкурсе свердловского Минсельхоза.