Власти ХМАО взяли на контроль инцидент с избиением подростка в спецшколе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) взяли на контроль инцидент с избиением подростка в спецшколе, сообщил заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов. По его словам, правительство АО самым внимательным образом контролирует, как развивается ситуация по разбору случая, который предварительно оценивается, как нанесение вреда здоровью несовершеннолетнего.

"Сейчас проводятся проверки следственными органами, прокуратурой, а также межведомственной комиссией департамента образования и молодежной политики. У нас есть достаточный материал, который позволит сделать объективные выводы", - сказал он, отметив, что если будет выявлено, что кто-то из должностных лиц допустил данную ситуацию, то незамедлительно будут приняты самые жесткие меры.

Ранее ТАСС сообщал, что следователи СУ СК РФ по региону проводят проверку по факту избиения воспитанника специальной учебно-воспитательной школы в Сургуте (ХМАО - Югра). Одна из жительниц написала заявление, в котором сообщила, что ее несовершеннолетний сын пострадал от другого воспитанника учреждения. По данным ведомства, следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения в спецшколе и опросили свидетелей.

Прокуратура Сургута также организовала проверку после публикаций в СМИ о получении подростком травм и ожогов. Как сообщили в ведомстве, оно будет устанавливать причины инцидента, определять степень ответственности руководителей учреждения и педагогического коллектива.

Уполномоченный по правам ребенка Югры Татьяна Моховикова сообщила, что в учреждении проводится внутренняя проверка. В результате стало известно, что ребенок самовольно покинул учреждение и, пробыв на морозе длительное время, получил обморожение. Вернувшись в школу, он решил согреть ноги, включив достаточно горячую воду.

Моховикова отметила, что распространяемая СМИ информация о том, что подростка кто-то облил кипятком, является вымыслом.