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В Челябинске мужчина угрожает взорвать похожий на гранату предмет

Новости Урала
27 января, 13:57 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 27, января. /ТАСС
По данным источника ТАСС, к одному из домов в Тракторозаводском районе выехала полиция
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Полиция выехала к одному из домов в Челябинске, где мужчина высказывает угрозы, держа в руках предмет, похожий на гранату, сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В одном из домов в Тракторозаводском районе Челябинска мужчина с предметом, похожим на гранату, высказывает угрозы. На место происшествия выехала полиция", - сказал собеседник агентства. Подробности уточняются.

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