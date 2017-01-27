В Челябинске мужчина угрожает взорвать похожий на гранату предмет

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Полиция выехала к одному из домов в Челябинске, где мужчина высказывает угрозы, держа в руках предмет, похожий на гранату, сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В одном из домов в Тракторозаводском районе Челябинска мужчина с предметом, похожим на гранату, высказывает угрозы. На место происшествия выехала полиция", - сказал собеседник агентства. Подробности уточняются.