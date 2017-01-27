Число преступлений в Тюменской области снизилось за год более чем на 11%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Число преступлений в Тюменской области снизилось в 2016 году на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Согласно статистическим данным, в 2016 году на территории области зарегистрировано 27 тыс. 466 преступлений, что на 11,3% (или на 3 тыс. 513 преступлений) меньше, чем в прошлом году. Снижение преступности отмечено в 20 территориях области, в том числе Тюмени - на 15,3%, Тобольске - на 8,3%, Заводоуковске - на 7,8%, Ишиме - 11%, в Ялуторовске - на 2,4%", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в целом в регионе на 26,3% меньше совершено тяжких преступлений, на 11,1% - тяжких, на 10,8 % - средней тяжести и на 10,4% - небольшой тяжести. "Снижению преступлений способствовала реализация комплексной программы по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, координация усилий прокуратуры, других правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что также была проделана значительная работа по защите трудовых и социальных прав жителей региона, в том числе на своевременную оплату труда. "В результате мер были погашены долги по зарплате в сумме более 432 млн рублей. А в сфере жилищно-коммунального хозяйства было выявлено 2 тыс. 215 нарушений, погашена задолженность предприятий жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы в сумме почти 300 млн рублей", - отметили в ведомстве.