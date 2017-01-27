Порядка 500 предметов исламской культуры покажут на выставке в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Выставка, на которой можно будет увидеть порядка 500 предметов и документов исламской культуры со всего мира, откроется в государственном историческом музее Челябинской области ориентировочно в июне-июле этого года, сообщила ТАСС сотрудница музея.
"Ориентировочно в июне-июле в государственном историческом музее Челябинской области состоится специальная выставка "Ислам. История, традиции, культура". На ней посетителям впервые будет представлено порядка 500 предметов и документов исламской культуры, хранящихся в государственных музеях Казанского Кремля, Санкт-Петербурга, Уфы", - сказала собеседница агентства.
Планируется, что на выставке, в частности, можно будет увидеть Коран, переведенный на различные языки мира, вплоть до китайского и африканских диалектов, одеяние дервиша (последователя одного из течений ислама - прим. ТАСС); оружие со специальными текстами и орнаментами. "Экспонаты разместятся на площади в 600 кв. м", - отметили в музее.
По информации управления пресс-службы губернатора Челябинской области, выставка станет частью культурной программы всероссийских Расулевских чтений-2017, которые будут проходить 7 июля 2017 года в Троицке.
"Расулевские чтения" - международный научный форум, который ежегодно проходит в городе Троицкие Челябинской области. Назван в честь просветителя прошлого века Зайнуллы Расулева, которого знает весь исламский мир. В прошлом он построил в Троицке медресе "Расулия", где в систему образования входили светские элементы.
Государственный исторический музей Челябинской области хранит в своих фондах около 300 тыс. предметов, в том числе, экспонаты, имеющие общероссийское значение. Здание музея построено в 2006 году.