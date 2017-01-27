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Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ

Новости Урала
27 января, 15:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Проект Музея истории Екатеринбурга включает антиэкскурсию по Уралмашу, где в центре внимания пассажиров оказываются не привычные объекты культурного наследия, а частные истории жителей района
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© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
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© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико
© Фотографии авторов: Сергея Потеряева, Алексея Рагозина, Катерины Кико

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Проект Музея истории Екатеринбурга, посвященный развитию района города Уралмаш, признан одним из лучших в стране по версии жюри грантового конкурса фонда Владимира Потанина. Об этом ТАСС сообщил директор музея Сергей Каменский.

"Наш проект "Уралмаш: производство будущего" вошел в число шести лучших проектов ведущего российского музейного конкурса программы "Меняющийся музей в меняющемся мире", - сказал Каменский.

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Команда Музея истории Екатеринбурга посвятила свой проект одному из районов Свердловска - соцгородку Уралмаш, который был построен вместе с гигантом 1-й пятилетки Уралмашзаводом. Историки помогли горожанам по-новому взглянуть на легендарный район, используя жанр личных историй, документальный спектакль, выставки.

В частности, был запущен автобусный радиоспектакль "Автобус 33", предлагающий путешествие по Уралмашу, десять новелл о десяти знаковых местах района. "Автобус 33" - это антиэкскурсия по Уралмашу, где в центре внимания пассажиров оказываются не привычные объекты культурного наследия и объективный рассказ о них, а частные истории уралмашевцев", - пояснили в музее.

Авторы проекта объяснили, что проект является способом переосмыслить и "перезапустить" место. "Уралмаш стереотипно воспринимается серым криминальным районом без культурной жизни, достопримечательностей и перемен, - сказали в музее. - А этот "Город будущего", в котором архитекторы-конструктивисты воплотили авангардную модель мира, стал площадкой передовых инженерных проектов, дал выдающихся изобретателей, управленцев, олимпийских чемпионов, артистов, писателей".

О конкурсе

По данным сайта Благотворительного фонда президента "Норникеля" Потанина, программа "Меняющийся музей в меняющемся мире" существует с 2003 года и является одной из самых известных в музейной сфере. Она проводится при поддержке Министерства культуры РФ и способствует продвижению новых профессиональных стандартов.

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В этом году, помимо Музея истории Екатеринбурга, в число лучших вошли еще пять проектов: "Музейный дизайн: Право на город" Тульского историко-архитектурного музея, "Монументальный Палех: фрески советских дворцов" Фонда "Артель. Палех" Ивановской области, "Логистика - это движение!" частного музея логистики в Санкт-Петербурге, "Коммунальная Одиссея" Центра культурных инициатив Московской области, а также проект "Чаинское крестьянское восстание" Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова.

"Каждый проект, который экспертное жюри признало лучшим по итогам реализации, - яркий образец творчества и нестандартного подхода к решению поставленных задач, - отметила генеральный директор фонда Оксана Орачева. - Проекты-победители дали импульс многостороннему диалогу".

Лучшие реализованные проекты будут представлены в мае 2017 года на форуме "Музейный гид" - ежегодном событии фонда на площадке Международного фестиваля "Интермузей". Проекты станут участниками экспозиционной и образовательной программы форума, их авторы смогут поделиться с профессиональной аудиторией опытом создания "музеев будущего".

Сергей Каменский

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