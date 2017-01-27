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СК проверяет второе заявление о насилии в спецшколе Сургута

Новости Урала
27 января, 17:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Ранее одна из жительниц города уже обращалась в ведомство с заявлением о том, что ее несовершеннолетний сын пострадал от другого воспитанника учреждения
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ХМАО - Югре) в рамках доследственной проверки по заявлению об избиении подростка в спецшколе в Сургуте начали проверку второго поступившего от родителей заявления об инциденте в учебно-воспитательной школе, на этот раз о сексуальном насилии.

Как сообщалось ранее, одна из жительниц уже обращалась в СУ СК с заявлением о том, что ее несовершеннолетний сын пострадал от другого воспитанника учреждения. Следователи начали доследственную проверку по факту избиения воспитанника спецшколы.

"В следственный отдел поступило заявление от другой женщины, сообщившей, что ее несовершеннолетняя дочь, также пребывающая в спецшколе, подвергалась в стенах учреждения сексуальному насилию", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проверяют доводы, изложенные в заявлениях родителей. Назначены и проводятся судебно-медицинские исследования и экспертизы, истребована и изучается служебная документация, а также записи с камер видеонаблюдения школы, опрашиваются воспитанники и работники учреждения. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников учреждения, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса.

Ранее сообщалось, что власти Югры взяли под личный контроль ситуацию с разбором инцидента с избиением подростка в спецшколе. Прокуратура Сургута ранее также организовала проверку после публикаций в СМИ о получении этим подростком травм и ожогов. Как сообщили в ведомстве, она будет устанавливать причины инцидента, определять степень ответственности руководителей учреждения и педагогического коллектива.

Уполномоченный по правам ребенка Югры Татьяна Моховикова сообщила, что в учреждении проводится внутренняя проверка. В результате стало известно, что ребенок самовольно ушел из спецшколы и, пробыв на морозе длительное время, получил обморожение. Вернувшись в школу, он решил согреть ноги, включив горячую воду. Моховикова отметила, что распространяемая СМИ информация о том, что подростка кто-то облил кипятком, является вымыслом.

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