Победители Всероссийской литературной премии имени Бажова названы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова в четырех номинациях названы в пятницу в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

"Победителем в номинации "Мастер. Проза" стала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева с книгой рассказов "Горожане", в номинации "Мастер. Поэзия" - книга пермского автора Владислава Дрожащих "Терем дальний и высокий", "Мастер. Публицистика" - мэтр телерадиоэфира Анатолий Омельчук из Тюмени за книгу пронзительно лирических, самобытных документальных очерков "Сибирь - сон бога". Победителем в номинации "Польза дела" стал Дмитрий Карасюк из Екатеринбурга, создавший двухтомный документальный эпос, посвященный феномену свердловского рока", - сказали в оргкомитете.

Всего на соискание Всероссийской литературной премии имени Бажова в этот раз было представлено около 60 книг, журнальных публикаций и проектов. "География участников - от Алтая до Москвы и Санкт-Петербурга. В длинный список премии были включены 33 представленные работы, 11 вышли в число финалистов", - отметили в дирекции конкурса.

Премия имени Бажова - старейшая и наиболее уважаемая литературная награда на Урале. Она была учреждена в 1999 году в связи со 120-летием со дня рождения писателя и с тех пор регулярно вручается в Екатеринбурге 27 января, в день рождения Бажова. В разные годы лауреатами становились литературный критик Валентин Курбатов, детский писатель Владислав Крапивин, драматург Николай Коляда, прозаик Ольга Славникова.

Павел Бажов (1879-1950) - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.