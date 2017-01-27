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В Екатеринбурге разработают законопроект о легализации арендного жилья к ЧМ-2018

Новости Урала
27 января, 18:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
По словам представителя мэрии, рынок арендного жилья в городе находится даже не в "серой", а "черной" зоне
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Рабочая группа, в которую вошли отельеры, собственники жилья, представители ЖКХ, ФСБ налоговой и миграционной служб, разработают законопроект о легализации арендного жилья в Екатеринбурге, призванный обеспечить дополнительные меры безопасности во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил журналистам заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

"Проблема предоставления легального арендного жилья должна решаться не только на уровне субъекта, но и законодательства РФ. Данный вопрос выходит далеко за полномочия региональной власти, его также следует рассматривать на федеральном уровне. Со своей стороны мы создали рабочую группу, которая изучит проблему предоставления легального арендного жилья. Все наработки будут изложены в законопроекте, который обеспечит дополнительные меры безопасности и легализует арендное жилье в Екатеринбурге к ЧМ-2018", - сказал Боликов.

Он добавил, что сейчас рынок арендного жилья в Екатеринбурге находится даже не в "серой", а "черной" зоне. "Мы уже проводили переговоры с риэлтерскими компаниями в части легализации данного рынка к ЧМ-2018. Ни один собственник за рубежом не сдает квартиру сам, есть специальные агентства, которые продают ему патент, при этом сами обеспечивают вопросы регистрации жилья, безопасности, в том числе антитеррористические. Было бы здорово, чтобы так было и в Екатеринбурге, этого мы добиваемся", - пояснил Боликов.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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