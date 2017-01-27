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Двое детей погибли в пожаре в селе Киева Тюменской области

Новости Урала
27 января, 19:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
По версии следствия, пожар произошел в результате замыкания электрической проводки, возбуждено уголовное дело
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти двух детей в пожаре в жилом доме села Киева Ялуторского района Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"27 января 2017 года в дневное время в жилом доме по улице Южной села Киева Ялуторовского района произошел пожар, в результате которого погибли братья 2013 и 2015 годов рождения. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, пожар произошел в результате замыкания электрической проводки. Ведомство устанавливает причины ЧП и виновных лиц,.

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