На Урале ведущие вузы РФ представили программы для абитуриентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Четырнадцать ведущих российских вузов представители образовательные программы для абитуриентов на специализированной выставке, которая открылась в екатеринбургском "Ельцин Центре". Об этом сообщил ТАСС один из участников выставки, заместитель первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Санкт-Петербургского государственного университета Александр Бабич.

"Выставка посвящена поступлению школьников на программы бакалавриата и специалитета, а также особенностям поступления в вузы в 2017 году. Такие мероприятия, как и дни открытых дверей университета, ценны тем, что дети и родители могут получить информацию на счет образовательных программ непосредственно от представителей учебного учреждения", - сказал Бабич.

Он также добавил, что самыми популярными направлениями, которыми интересуются абитуриенты на сегодняшнем мероприятии, являются лечебное дело, юриспруденция, менеджмент и направления, связанные с информационными технологиями.

Образовательная выставка "Навигатор поступления" в Екатеринбурге объединяет на одной площадке 14 вузов Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках нее для школьников также проходят семинары, мастер-классы и лекции, профориентационное и диагностическое тестирование. Среди вузов - Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет, Московский физико-технический институт и другие.