Десять рейсов отменены из аэропорта Сабетта в ЯНАО из-за снежного шторма

САЛЕХАРД, 28 января. /ТАСС/. Десять авиарейсов отменены на прилет и вылет из международного аэропорта Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за погоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиаузла.

В частности, самолеты не могут вылететь в Ярославль, Новый Уренгой, Москву, Нижневартовск и Санкт-Петербург.

Накануне из-за штормового предупреждения были отменены все вертолетные рейсы. Однако в субботу из аэропорта Салехарда были возобновлены полеты в южном направлении. "Остальные рейсы отменены и перенесены на завтра", - отметили там.

Ранее сообщалось, что погодные условия на Ямале повлияли на работу автозимников. Так, был закрыт проезд для всех видов транспорта по сезонным дорогам Салехард - Надым, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Выезд на эти сезонные дороги запрещен из-за опасности заносов при сильной метели, сообщили в пресс- службе ГУ МЧС по региону.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение продлили еще на день, сейчас на Ямале наблюдается усиление ветра во всех районах, прогнозируется снег, метель. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный, скорость - 7-12 м/ с, порывы до 22 м/с, на побережье порывы до 27 м/с, температура днем - минус 16. В Ямальском и по северо-западу Тазовского района прогнозируется умеренный снег, метель, ветер северо-западный, западный со скоростью 12-17 м/с, местами порывы до 27 м/с. Температура от минус 9 до минус 14, местами до минус 19 градусов.