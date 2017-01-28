Синоптики предупредили о пятидневном смоге в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Неблагоприятные метеоусловия первой степени из-за смога объявлены в Свердловской области на пять дней, до 2 февраля. Об этом сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"С 20 часов местного времени (18:00 мск) 29 января до 20 часов 2 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неплагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - сказали там.
По данным метеорологов, государственные метеостанции Уральского УГМС задымленности приземного воздуха в текущий период не отмечают.
Ранее в Челябинской области из-за погодных условий, в частности, слабости ветра, силы которого недостаточно для рассеивания вредных примесей, создалась неблагоприятная экологическая обстановка. Так, 16 января в Челябинске были отмечены четыре случая превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода, один случай превышения ПДК фенола. В Магнитогорске было отмечено 15 случаев превышения ПДК по взвешенным веществам, 6 случаев превышения ПДК по оксиду углерода, 12 случаев превышения по сероводороду, 2 случая по формальдегиду, 1 случай по фенолу.