Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подросток скончался в бассейне санатория на Урале

Новости Урала
28 января, 21:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, января. /ТАСС
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Подросток скончался в бассейне санатория в Первоуральске Свердловской области, сообщили в субботу в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня поступило сообщение от сотрудников станции скорой помощи по факту скоропостижной смерти 13-летнего мальчика в бассейне санатория "Соколиный камень" в Первоуральске. В ходе опроса свидетелей установлено, что погибший мальчик с мамой зашли в бассейн, где прослушали инструктаж по технике безопасности. Со слов очевидцев, которых на тот момент в помещении было порядка 40 человек, все случилось очень быстро: подростку вдруг стало плохо, в результате чего он упал в воду", - рассказал официальный представитель главка Валерий Горелых.

Смотрите также

СК завершил расследование дела о гибели ребенка в фитнес-клубе в Москве
СК проводит проверку по факту смерти девятилетней девочки в Тверской области
Сотрудница аквапарка в Сочи, где утонул ребенок, приговорена к 10 месяцам лишения свободы
В Башкирии 10-летний мальчик-инвалид утонул в бассейне

По его словам, мальчика быстро извлекли из воды, после чего медик пансионата провела "необходимый курс реанимационных мероприятий", однако спасти жизнь школьника не удалось.

"Известно, что погибший учился в шестом классе одной из школ Полевского, его мать также работает в образовательном учреждении педагогом. Со слов женщины, каких-либо хронических заболеваний у мальчика не было, на здоровье он не жаловался, на теле погибшего сыщики каких-либо повреждений не обнаружили", - добавил Горелых.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
2
Эксперты подтвердили аутентичность документов об агентурном прошлом Валенсы
3
Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мск
4
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
5
Путин и Трамп начали телефонный разговор
6
Экстремисты "Джебхат ан-Нусры" создали новую коалицию на севере Сирии
7
Тегеран симметрично ответит на запрет иранцам посещать США
Темы дня
Реклама