Подросток скончался в бассейне санатория на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Подросток скончался в бассейне санатория в Первоуральске Свердловской области, сообщили в субботу в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня поступило сообщение от сотрудников станции скорой помощи по факту скоропостижной смерти 13-летнего мальчика в бассейне санатория "Соколиный камень" в Первоуральске. В ходе опроса свидетелей установлено, что погибший мальчик с мамой зашли в бассейн, где прослушали инструктаж по технике безопасности. Со слов очевидцев, которых на тот момент в помещении было порядка 40 человек, все случилось очень быстро: подростку вдруг стало плохо, в результате чего он упал в воду", - рассказал официальный представитель главка Валерий Горелых.

По его словам, мальчика быстро извлекли из воды, после чего медик пансионата провела "необходимый курс реанимационных мероприятий", однако спасти жизнь школьника не удалось.

"Известно, что погибший учился в шестом классе одной из школ Полевского, его мать также работает в образовательном учреждении педагогом. Со слов женщины, каких-либо хронических заболеваний у мальчика не было, на здоровье он не жаловался, на теле погибшего сыщики каких-либо повреждений не обнаружили", - добавил Горелых.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".