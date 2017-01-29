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В ЯНАО восстановлено прерванное из-за снежной бури вертолетное сообщение

Новости Урала
29 января, 11:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, января. /ТАСС
Полеты из Салехарда производятся во всех направлениях по расписанию
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Вертолетное сообщение с Салехардом (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), ранее прерванное из-за штормового предупреждения, полностью восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Салехарда. В субботу, 28 января, были возобновлены полеты только в южном направлении.

"Вертолетное сообщение с Салехардом полностью восстановлено, полеты производятся во всех направлениях по расписанию", - сказали в аэропорту.

Ранее ТАСС сообщал, что 10 авиарейсов отменены на прилет и вылет из международного аэропорта Сабетта из-за погоды. В частности, самолеты не могли вылететь в Ярославль, Новый Уренгой, Москву, Нижневартовск и Санкт- Петербург. Также из-за штормового предупреждения были отменены все вертолетные рейсы.

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