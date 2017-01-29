В ЯНАО восстановлено прерванное из-за снежной бури вертолетное сообщение

Шишкин признался, что его привлекает игровая манера ФК "Краснодар"Спорт 29 января, 12:17
ФК "Анжи" до конца сезона будет играть на стадионе "Анжи-Арена"Спорт 29 января, 12:08
Российские хоккеистки разгромили сборную США в стартовом матче на УниверсиадеСпорт 29 января, 11:44
Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в "Анжи"Спорт 29 января, 11:29
В Москве задержаны похитители элитных игрушекПроисшествия 29 января, 11:28
Медведева после общения с Костнер поставила себе цель выучить пять языковСпорт 29 января, 11:18
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допингеСпорт 29 января, 10:56
Пловец Ватанабэ установил мировой рекорд на 200 м брассомСпорт 29 января, 10:28
СМИ: Фийону может грозить разбирательство в связи с хищением средств СенатаМеждународная панорама 29 января, 10:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Вертолетное сообщение с Салехардом (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), ранее прерванное из-за штормового предупреждения, полностью восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Салехарда. В субботу, 28 января, были возобновлены полеты только в южном направлении.
"Вертолетное сообщение с Салехардом полностью восстановлено, полеты производятся во всех направлениях по расписанию", - сказали в аэропорту.
Ранее ТАСС сообщал, что 10 авиарейсов отменены на прилет и вылет из международного аэропорта Сабетта из-за погоды. В частности, самолеты не могли вылететь в Ярославль, Новый Уренгой, Москву, Нижневартовск и Санкт- Петербург. Также из-за штормового предупреждения были отменены все вертолетные рейсы.