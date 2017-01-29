Два человека получили травмы в ДТП с участием автобуса на Урале

Глава ФССР Гарт довольна выступлением сборной России на ЧМ по санному спортуСпорт 29 января, 18:22
Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мираСпорт 29 января, 18:10
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"Общество 29 января, 18:07
Игрок клуба: руководство ВК "Динамо" не выполнило обещание закрыть долги перед командойСпорт 29 января, 18:03
Генштаб РФ: проект конституции Сирии предполагает республиканскую форму правленияПолитика 29 января, 17:49
Экипаж Стульнева стал бронзовым призером этапа КМ в Кенигзее в турнире бобов-четверокСпорт 29 января, 17:44
Тренер: биатлонисту Логинову рано выдавать авансыСпорт 29 января, 17:36
Американец Уэсли Со стал победителем шахматного супертурнира в НидерландахСпорт 29 января, 17:33
Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕСпорт 29 января, 17:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в городе Реж Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в областном Управлении ГИБДД.
"В Реже в результате столкновения автомобиля Chevrolet Niva и маршрутного автобуса травмы получили два человека, один из которых ребенок", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где во встречном направлении двигался автобус. "Оба пострадавших в момент ДТП находились в автобусе. Восьмилетний ребенок получил ушибы и сотрясение головного мозга", - добавили в управлении.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.