Два человека получили травмы в ДТП с участием автобуса на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в городе Реж Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в областном Управлении ГИБДД.

"В Реже в результате столкновения автомобиля Chevrolet Niva и маршрутного автобуса травмы получили два человека, один из которых ребенок", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где во встречном направлении двигался автобус. "Оба пострадавших в момент ДТП находились в автобусе. Восьмилетний ребенок получил ушибы и сотрясение головного мозга", - добавили в управлении.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.