Власти ЯНАО выделят более 63 млн рублей на научные исследования в Арктике

САЛЕХАРД, 30 января. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2017 году выделят более 63 млн рублей на научные исследования, сообщил корреспонденту ТАСС директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский.

"Мы подготовили научный план, в котором сосредоточены и описаны все научные исследования, направления, по которым мы будем работать с 2017 году. Сумма - 63, 4 млн рублей. Предусмотрено финансирование конкретных исследований и междисциплинарных экспедиций", - сказал Титовский.

По словам собеседника агентства, сумма, выделенная на развитие науки, осталась на уровне прошлого года, около 60 млн рублей остается на протяжении последних пяти лет. "Но по наполнению нынешние научные планы кардинально отличаются от прошлых. У нас будут проходить более сложные и наукоемкие исследования, постепенно отходим от фундаментальных задач к решению прикладных вопросов - это проблемы экономики, социальной сферы коренных малочисленных народов Севера и экологии", - уточнил Титовский.

В 2017 году в тундре полуострова Ямал планируется установить сеть сейсмодатчиков, чтобы прогнозировать появление новых воронок и выбросов газа. Оборудование будет бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Также ученые из России и Франции первыми в мире приступят к исследованию донных отложений термокарстовых озер, образующихся в результате таяния вечной мерзлоты на Ямале. Это позволит изучить прошлое водоемов и оценить их вклад в глобальное потепление.

"Запланирована масштабная научно-исследовательская экспедиция "Ямал-Арктика", которая будет проходить на полуостровах Ямал и Гыдан, организатор - Межрегиональный экспедиционный центр (МЭЦ). Продолжается исследования вечной мерзлоты, кормовой базы для оленей в тундре, изучение популяции белых медведей и других животных и птиц. В 2017 году на Ямале состоится форум "Археология Арктики", - добавил Титовский.

МЭЦ "Артика" создан в 2013 году для изучения Арктического региона и, в частности, для проведения исследований и экспедиций, разработки новых технологий в ЯНАО. Центр помогает ученым в осуществлении полевого этапа научных проектов как на специально оборудованных станциях, так и в необжитой тундре. Среди основных направлений работы - изучение биологического разнообразия, изменения климата, экологии Арктики и культуры коренных народов.