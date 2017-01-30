Юная вокалистка из Екатеринбурга победила в конкурсе в ОАЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Десятилетняя вокалистка Дарья Поздеева из Екатеринбурга завоевала Гран-при международного музыкального конкурса в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"Десятилетняя вокалистка екатеринбургской музыкальной школы № 1 Дарья Поздеева завоевала Гран-при международного конкурса Dansing & Singing Emirates в ОАЭ", - сказали в пресс-службе.

Как отметила педагог певицы Елена Мурина, Дарья исполнила вокально-хореографическую композицию. "Это песня украинского певца Дмитрия Монатика "На радостях" о детских мечтах, это был вокально-хореографический номер", - уточнила педагог.

В пресс-службе администрации города добавили, что воспитанники муниципальной ДМШ № 1 имени М. П. Фролова регулярно побеждают в профессиональных конкурсах. "В частности, ученики Елены Муриной в минувшем учебном году завоевали пять Гран-при и более 60 дипломов лауреатов первой степени", - уточнили там.

Dancing & Singing Emirates - международный телевизионный фестиваль-конкурс хореографических коллективов и вокальных исполнителей на Ближнем Востоке.