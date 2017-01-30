Первая партия российского сжиженного газа отправлена из Екатеринбурга в Казахстан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Первая партия российского сжиженного природного газа (СПГ) в 17 тонн отправлена в Казахстан, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня отправилась первая партия, по условиям контракта они будут каждый год увеличиваться", - сказал на церемонии отправки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Производство малотоннажного сжиженного природного газа на ГРС-4 Екатеринбурга - уникальная технология, разработанная и внедренная в компании "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ, дочернее общество ПАО "Газпром"). Технология, разработанная уральскими специалистами впервые в мире, уменьшает стоимость конечного продукта в четыре раза за счет резкого снижения давления. Давление газа в магистральных трубопроводах - 50-70 атмосфер, по городу он раздается под давлением 8-12 атмосфер. На всех стадиях снижения давления газ расширяется и охлаждается до очень низких температур. До сих пор этот холод никак не использовали, и он попросту "охлаждал атмосферу".

По словам генерального директора ГТЕ Давида Гайдта, нигде такая технология не используется - газ везде сжижают традиционно, используя значительные объемы электроэнергии извне.

Первый контракт на поставку малотоннажного СПГ автомобильным транспортом из России в Казахстан подписали в декабре 2016 года ООО "Газпром экспорт" и ТОО Global Gas Regazification, входящее в группу компаний Global Gas Group. Первым объектом в Казахстане, где будет использоваться уральский метан, станет университет в Астане. В будущем этот энергоноситель планируется использовать и для газификации других объектов столицы Казахстана. Планируется, что всего в 2017 году в Казахстан будет экспортировано более 320 тыс. кубометров метана.

По словам генерального директора компании Global Gas Group Олега Гончарова, на сегодняшний день реализация и газификация автономных предприятий, населения, перевода транспорта на газ с точки зрения экологической безопасности является для Астаны актуальной. "Поэтому развитие программы подразумевает выход к 2021 году на объем реализации в полмиллиарда кубометров", - сказал он.